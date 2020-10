DTM: René Rast fährt in Zolder zum Sieg - Nico Müller weiter vorne

René Rast liefert in Zolder eine starke Leistung ab und verkürzt den Abstand auf Nico Müller in der DTM. Nach den Problemen der letzten Rennen ist er überglücklich.

"Es ist ein gigantisches Gefühl, so zurückzukommen. Wir hatten die letzten Rennen massive Probleme, daher fühlt es sich jetzt umso besser an", sagte Rast bei Sat.1: "Das Auto war mit Abstand das beste im ganzen Feld. Der Dank geht an meine Crew, so können wir gerne weitermachen."