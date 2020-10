Nations League: DFB-Team kehrt früher aus Ukraine zurück

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihre Rückreise aus Kiew nach dem Nations-League-Spiel am Samstagabend (20.45 Uhr) gegen Gastgeber Ukraine vorverlegt.

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw spart sich eine weitere Übernachtung und wird noch in der Nacht nach Deutschland zurückfliegen.

Die Ankunft in Köln ist gegen 4.00 Uhr geplant. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Über die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen rund um die Partie sagte er: "Wir sind das schon etwas gewohnt, haben verschiedene Regeln aufgestellt, auf die wir Acht geben. Es gibt ja auch andere Länder, auch in Deutschland steigen die Zahlen. Vorsicht ist überall geboten. Wir wurden gestern getestet, es waren alle negativ. Jeder hält sich an die Maßnahmen, mehr können wir nicht tun. In Köln gilt ja dann das Gleiche wie hier. "