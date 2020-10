Kai Havertz vom FC Chelsea über Premier League und Bundesliga

Kai Havertz wechselte für viel Geld in die Premier League © Imago

Der deutsche Nationalspieler, der für 80 Millionen Euro von Bayer Leverkusen an die Stamford Bridge wechselte, wagte den Sprung in ein neues Umfeld und eine neue Liga. Und der Kontrast zwischen Premier League und Bundesliga war für den 21-Jährigen auch sofort spürbar, wie er selbst in einem ersten Zwischenfazit berichtet.