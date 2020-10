Formel 1: Ersetzt Nico Hülkenberg Lance Stroll am Nürburgring?

Nico Hülkenberg fuhr 2020 zwei Rennen für Racing Point in der Formel 1 © Imago

Nico Hülkenberg darf womöglich beim Großen Preis der Eifel in der Formel 1 für Racing Point ran. Stammpilot Lance Stroll ist gesundheitlich angeschlagen.

Kommt Nico Hülkenberg kurzfristig zu seinem nächsten Einsatz in der Formel 1?

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge könnte der 33-Jährige Lance Stroll beim Qualifying (15 Uhr) zum Großen Preis der Eifel und am Sonntag auch das Rennen ( Formel 1: Großer Preis der Eifel am Sonntag ab 14.10 Uhr im LIVETICKER ) absolvieren.

Hülkenberg soll demnach Lance Stroll ersetzen, der am dritten Freien Training am Samstagmittag aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnahm. Um eine Corona-Infektion soll es sich jedoch nicht handeln.

Der 21-jährige Kanadier fühle sich "nicht zu 100 Prozent wohl und wird daher nicht am FP3 teilnehmen", teilte das Formel-1-Team während der laufenden Einheit mit.

Hülkenberg macht wohl Corona-Schnelltest

Strolls Zustand werde "nach der Sitzung beurteilt, um zu bewerten, ob er fahrtüchtig ist". Dann werde der Rennstall auch offenbaren, wie man das Qualifying am Nachmittag und das Rennen am Sonntag angehen werde.

Bei den beiden Rennen Anfang August in Silverstone wurde Strolls mexikanischer Teamkollege Sergio Pérez (Corona-Infektion) durch Hülkenberg ersetzt.

Dieser postete am Samstagmittag ein Foto seines Privatwagens an der Rennstrecke, die charakteristische Achterbahn am Nürburgring im Hintergrund.