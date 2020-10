Nationalmannschaft: Arroganz-Anfall von Joachim Löw - Kommentar

So reagiert Löw auf die Matthäus-Kritik

SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk widmet sich in seinem Kommentar Bundestrainer Joachim Löw und attestiert seiner Replik auf die Matthäus-Kritik Arroganz.

Was ein Bundestrainer aber nicht darf: von sich behaupten, dass er allein weiß, wie der Hase läuft. Da sind nicht nur wir 80 Millionen Bundestrainer, Medien und Bevölkerung, die als Besserwisser auftrumpfen. Da sind auch verdiente Nationalspieler, vorneweg Lothar Matthäus, die erstens Großes erlebt und zweitens Expertenwissen angesammelt haben. Wenn Löw jetzt sagt, das interessiere ihn alles nicht, kann die Arroganz nicht größer sein.

"Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich die letzten zwei Tage nichts gelesen, weil es mir eigentlich auch völlig egal ist, wer was sagt. Die Dinge, die ich mache, mache ich aus größter Überzeugung." Bundestrainer Joachim Löw

"Warum wir was machen, welche Spieler wir schonen – das hat alles Gründe. Klar gibt es Kritik. (…) Aber das beeinflusst mich wenig. Ich bin so lange dabei, ich kann die Situation schon einschätzen." Bundestrainer Joachim Löw

Das andere: Dass man von einem Bundestrainer verlangen kann, dass er die Öffentlichkeit inklusive Rekordnationalspieler und Medienmeute nicht nur wertschätzt, sondern an seiner Reiseplanung Richtung EM 2021 und WM 2022 teilhaben lässt. Gerade beim Verband ist das wichtig: Der DFB leidet förmlich unter einem Akzeptanzproblem. Daran ist Löw nicht schuldlos. "Er lebt in seinem eigenen Universum", heißt es in seinem Umfeld beim DFB.