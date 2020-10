Formel 1 ändert Notfallprotokoll in Eifel - neuer Landeplatz für Hubschrauber

Am Samstag war das Wetter in der Eifel deutlich besser als zuvor © Getty Images

Die Formel 1 ändert das Notfallprotokoll in der Eifel - damit die Fahrer auch bei schlechten Wetterbedingungen auf die Strecke gehen können.

"Für den Fall, dass sich die gestrigen Wetterbedingungen wiederholen sollten, haben wir etwa 3 km von der Rennstrecke entfernt einen Landeplatz eingerichtet, auf dem sich ein Rettungswagen und ein Hubschrauber außerhalb der Stratuszone treffen können", teilte ein FIA-Sprecher am Samstagvormittag mit.

Diese Zone liege in geringerer Höhe als der Grand-Prix-Kurs (circa 600 m über dem Meeresspiegel), dichter Nebel bzw. dichte Wolken würden sich dort "im Allgemeinen nicht bilden".

Der Hubschrauber wäre damit in der Lage, einen Patienten innerhalb der erforderlichen Zeit ins Krankenhaus zu bringen.

Das Protokoll schreibt vor, dass im Notfall ein Krankenhaus in maximal 20 Minuten erreicht werden muss. Optionen vom Nürburgring aus sind Koblenz, Bonn und Köln.

Schumacher-Debüt fällt ins Wasser

Die Streckenbedingungen am Freitag waren trotz Dauerregen und Nebels in Ordnung. In der Formel 1 muss allerdings gewährleistet sein, dass der Rettungshubschrauber Starterlaubnis erhält.