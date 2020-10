NFL: 5. Woche mit Chiefs, Raiders, Seahawks LIVE im TV, Stream und Ticker

Die Corona-Fälle in der NFL nehmen zu, die Liga geht aber dennoch in die fünfte Spielwoche ( ab 19 Uhr in den LIVESCORES ).

Die New England Patriots empfangen die Denver Broncos nicht an diesem Sonntag, sondern eine Woche später, da die Trainingsanlagen wegen eines Corona-Falls geschlossen wurden. Immerhin: Bei den New York Jets konnte nach einem falschen positiven Fall in einer zweiten Testreihe keine Covid-Erkrankungen festgestellt werden. Trotzdem dürfte die Anspannung in der Liga so groß sein, wie schon lange nicht mehr. Jeder weitere Corona-Fall bringt die Saison dem Abgrund näher.