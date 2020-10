NHL: Tobias Rieder wechselt zu Buffalo Sabres um Kahun und Peterka

In der kommenden Saison könnten die Buffalo Sabres mit drei deutschen Spielern in der NHL auflaufen. Tobias Rieder ergänzt dort das DEB-Trio.

Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder spielt in der NHL künftig für die Buffalo Sabres. Trainer in Buffalo ist Ralph Krueger, der in den 70er und 80er Jahren in der Bundesliga unter anderem für die Düsseldorfer EG spielte und 45 Mal das deutsche Nationaltrikot trug.