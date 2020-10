Bundesliga: Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern über Fan-Ausschluss

In München dürfen die Fans weiter nicht in die Stadien. Karl-Heinz Rummenigge fordert ein bundesweit einheitliches Vorgehen und hadert mit der Entscheidung.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge (65) fordert einen bundesweit einheitlichen Maßnahmenkatalog während der Corona-Pandemie in Bezug auf die Zulassung von Zuschauern in den Stadien.

"Was wir brauchen, ist eine bundesweite einheitliche Lösung nach gewissen Parametern, die für alle gelten. Es gibt jetzt ja eine Testphase. Kurioserweise läuft die am 25. Oktober aus. Aber Bayern München hat dann nicht teilgenommen. Wir haben bis dahin kein Spiel vor Zuschauern gehabt", sagte der ehemalige Nationalmannschaftskapitän der Bild .

Am Freitag hatte der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) in München unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Dieter Reiter entschieden, dass bis einschließlich 25. Oktober keine Fußballspiele vor Zuschauern stattfinden dürfen.

Die Bayern müssen im Pokalspiel gegen den Fünftligisten 1. FC Düren am Donnerstag (20.45 Uhr live bei SPORT1), im Gruppenauftakt in der Champions League gegen Atletico Madrid am 21. Oktober und drei Tage später im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt ohne Fans in der Allianz Arena auskommen.