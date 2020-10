NBA: Daniel Theis von Celtics findet Kampf gegen Rassismus wichtiger als Titel

Für den deutschen Basketball-Nationalspieler Daniel Theis spielte in diesem Jahr in der NBA der Kampf gegen gesellschaftliche Missstände eine größere Rolle als die Frage nach dem Titel.

Lakers und Clippers für Saison-Abbruch

Laut Theis stand dabei die Saison sogar vor dem kompletten Abbruch. "Die beiden Teams aus Los Angeles, die Lakers und die Clippers, wollten aufhören - es ging da ein bisschen hin und her", sagte Theis: "Es war aber von Anfang an festgelegt, dass wir am Ende mit einer Stimme sprechen würden. Wenn also von den 14 Teams, die noch da waren, zehn weiterspielen wollten, so war klar, dass es weitergehen würde. Und das war richtig - auch sportlich."