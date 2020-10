Nations League: Die Schweizer gegen Spanien mit Xherdan Shaqiri

Die Schweizer Nationalmannschaft kann im Nations-League-Spiel gegen Spanien in Madrid auf Xherdan Shaqiri setzen.

Der frühere Münchner erhielt am späten Freitagabend von der spanischen Gesundheitsbehörde Grünes Licht für einen Einsatz am Samstagabend (20.45 Uhr).

Grünes Licht dank negativem Corona-Test

Am kommenden Dienstag ist die Schweiz in der Nations League in Köln Gegner der deutschen Nationalmannschaft.