Motorsport: Die ADAC-Rallye-Deutschland findet 2021 nicht statt

Das geht aus dem Terminplan für die Saison 2021 hervor, den der Automobil-Weltverband FIA am Freitag veröffentlichte.

Demnach sind im kommenden Jahr zwölf Veranstaltungen geplant, das traditionelle Event in Deutschland gehört nicht dazu.

"Wir arbeiten derzeit an Konzepten für die Zukunft der Veranstaltung und werden in den kommenden Monaten prüfen, ob und in welcher Form die ADAC Rallye Deutschland als WM-Lauf im Jahr 2022 und darüber hinaus ausgetragen werden könnte", teilte der ADAC auf SID-Anfrage mit.