Formel 1: Nürburgring mit Hamilton, Vettel LIVE im TV, Stream, Ticker

Nach Sotschi starten die Fahrer der Königsklasse in dieser Woche zum elften Rennen der verkürzten Formel-1-Saison auf dem Nürburgring. ( Formel 1: das Qualifying am Nürburgring heute ab 15 Uhr im LIVETICKER )

Neuer Anlauf für Hamilton

Schumacher Debüt ins Wasser gefallen

Im ersten freien Training am Freitag sollte der Sohn von Michael Schumacher als zweiter Deutscher, neben Vettel, an den Start gehen. Bei dichtem Nebel in der Eifel erhielt der Rettungshelikopter aber keine Starterlaubnis, die 20 Rennwagen bewegten sich deswegen am Freitag nicht einen Meter.