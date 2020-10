Nationalmannschaft: Manuel Neuer fordert Bayern-Tugenden

Das 3:3 gegen die Türkei am vergangenen Mittwoch hat es mal wieder gezeigt: Ohne die Bayern-Stars geht bei der deutschen Nationalmannschaft nicht viel.

"Wieder kosteten taktische Fehler von Jogi Löw bei den Einwechslungen den Sieg", sagte er in der Bild . Für Matthäus ist auch klar, dass "für Deutschland keiner mehr den Fernseher einschalte, weil "viele Spieler wie Nico Schulz auflaufen, die in ihren Vereinen auf der Bank sitzen".

Damit es im Nations-League-Spiel gegen die Ukraine in Kiew am Samstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) besser klappt, appelliert Manuel Neuer an das Zusammengehörigkeitsgefühl im DFB-Team.