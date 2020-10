U21-EM Qualifikation: Florian Wirtz ist jüngster deutscher U21-Nationalspieler

Mit seinem Einsatz in Moldau wird Bayer Leverkusens Toptalent Florian Wirtz jüngster deutscher U21-Nationalspieler. Er löst damit einen PSG-Profi ab.

Toptalent Florian Wirtz hat sich erneut in die Geschichtsbücher des deutschen Fußballs eingetragen.

Der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen stand am Freitag beim U21-Länderspiel in Moldau in der Startelf und stieg mit 17 Jahren und 159 Tagen zum jüngsten deutschen U21-Nationalspieler auf.