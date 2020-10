Int. Fussball: Ilkay Gündogan warnt nach überstandener Corona-Erkrankung

"Mit diesem Virus ist einfach nicht zu scherzen", schrieb der inzwischen genesene 29-Jährige am Freitag in einer Stellungnahme und forderte: "Man muss das aufgrund der aktuellen Zahlen (...) wieder viel ernster nehmen."

Gündogan: "äußerst unangenehmen Zeit"

Einige Zeit habe er "nur im Bett gelegen. Um ehrlich zu sein, kann ich mich nicht erinnern, wann es mich bei einem Infekt zuletzt mal so getroffen hatte." Entgegen anderslautender Kommentare im Netz sei die Erkrankung "kein Vergnügen" für ihn gewesen.

Keine Folgeerscheinungen beim ManCity-Star

Gündogan will seine Erfahrung nicht mit denen von Menschen vergleichen, "die tragischerweise Familie oder Freunde verloren haben". Doch er will wachrütteln und "warnen.Es müssen sich alle wieder mehr an die Regeln halten: Abstände einhalten und vor allem eine Maske tragen." Angesichts von Millionen Gefährdeten müssten alle ihrer "Verantwortung gerecht werden", um einen zweiten Lockdown zu verhindern.