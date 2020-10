Nations League: Deutschland - Ukraine live im TV, Stream, Ticker

DFB-Team unter Druck! Die deutsche Nationalmannschaft wartet weiter auf den ersten Sieg in der Nations League. In der Ukraine soll es nun endlich klappen.

Nach fünf verspielten Führungen in drei Spielen soll im siebten Anlauf endlich der Premierensieg in der Nations League gelingen.

Der Präsident fordert Punkte

Gosens mit Respekt vor Corona-Situation

"Es ist noch immer eine Extremsituation, in der jeder Einzelne aufpassen muss", sagte Robin Gosens, der durch seine "Horror-Zeit" in Bergamo zu Beginn der Pandemie "ein gebranntes Kind" ist.

Die Ansage der DFB-Führung ist klar: Maskenpflicht auch im Hotel, Sitzungen meist nur in kleinen Gruppen, höchste Aufmerksamkeit. "Wir sind in der Blase, in der wir uns bewegen, und halten uns strengstens an die Auflagen", versicherte Löw.