Mainz 05: Sportvorstand Rouven Schröder - so viel Macht hat er noch

Nach Mainz-Chaos: So will der neue Trainer das Ruder rumreißen

Der Sportvorstand des FSV Mainz 05 steht permanent im Fokus. Er arbeitet einerseits auf strategischer Ebene, andererseits will er ganz nah an der Mannschaft sein, sie begleiten. Als das Team im vergangenen Frühjahr im Abstiegskampf steckte, rückte er näher heran und galt als Faktor für den geglückten Klassenerhalt.

Schröder will die schlechte Phase meistern

Dabei wurde genau dieser Plan mit dem österreichischen Talent von Beginn an verfolgt und klar kommuniziert. Doch so schnell kann es gehen, wenn ein Klub in der Krise steckt und der Gegenwind rauer weht.

Offen für einen Strukturwandel

Sportdirektor hätte auf dem Transfermarkt helfen können

"Jeder Klub war in der Pflicht, seine Budgets neu aufzustellen und geringere Einnahmen einzuplanen und auszugleichen. Es ging also darum einzusparen, entsprechend vorsichtig haben sich die Klubs bezüglich eigener Investitionen am Markt bewegt, zumal auch die Kader durch zurückkehrende Leihspieler zwangsläufig wieder aufgefüllt wurden. Es gab also insgesamt wenig Bewegung im Markt", zeigte Schröder die Schwierigkeiten auf.