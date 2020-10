Anzeige

FC Bayern gegen Atlético Madrid ohne Fans - München schließt Zuschauer aus Bayern noch länger ohne Heim-Fans

Die Zuschauer müssen draußen bleiben - auch in der Champions League © Imago

Der FC Bayern darf auch in der näheren Zukunft keine Fans in der Allianz Arena begrüßen. Auch ein Champions-League-Kracher wird damit zum Geisterspiel.

In München dürfen bis einschließlich 25. Oktober keine Fußballspiele vor Zuschauern stattfinden. Dies gab Oberbürgermeister Dieter Reiter, der auch als Leiter des Stab für außergewöhnliche Ereignisse fungiert, am Freitag bekannt.

Der FC Bayern wird drei weitere Heimspiele vor leeren Rängen austragen müssen: das Pokalspiel gegen den Fünftligisten 1. FC Düren am Donnerstag (20.45 Uhr LIVE auf SPORT1), den Gruppenauftakt in der Champions League gegen Atlético Madrid am 21. Oktober und drei Tage später das Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt. Betroffen sind auch die zweite und die Frauen-Mannschaft des FC Bayern.

Oberbürgermeister Reiter erklärte, die nunmehr langfristige Einschränkung solle Ungewissheiten verhindern: "Nur so können wir vermeiden, dass wieder für alle besonders ärgerliche, kurzfristige Absagen nötig werden könnten. Außerdem ist so auch eine Gleichbehandlung aller Vereine sichergestellt. Wir sind jetzt alle gefordert, damit wir das Infektionsgeschehen in unserer Stadt im Griff behalten können."

Noch am Mittwoch war den Vereinen aus München mitgeteilt worden, dass man mit einer Zuschauer-Kapazität von maximal zehn Prozent planen könne. An diesem Tag lag die Inzidenzzahl für Corona-Neuinfektionen mit 34,7 knapp unter dem relevanten Signalwert von 35. Am Donnerstag allerdings meldete das Robert-Koch-Institut für die bayerische Landeshauptstadt einen Wert von 36,45, am Freitag sprang er auf die Marke von 42,4.

Getroffen hat die Entscheidung vom Freitag nicht nur den FCB. Auch das Fußball-Comeback im Olympiastadion von München muss ohne Fans stattfinden. Betroffen ist zudem das Duell zwischen dem TSV 1860 und dem VfB Lübeck.

