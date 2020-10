Worlds 2020: Rogue ausgeschieden, DAMWON und JD Gaming weiter

Nachdem sich G2 Esports trotz einer Doppelniederlage gegen Suning für die K.o.-Phase qualifizierte, konnte Rogue dieses Kunsstück nicht wiederholen. Der dritte Platz der LEC hätte alle verbliebenen Spiele der Gruppe B für sich entscheiden müssen, unterlag jedoch bereits in der ersten Partie dem chinesischen LPL-Vertreter JD Gaming. Zuvor gewann DAMWON auch das vierte Spiel und geht als Gruppenerster in die Endrunde.

Somit stehen neben G2 Esports (LEC) und Suning (LPL) die eSports-Organisation DAMON Gaming aus Korea und JD Gaming aus China in der Endrunde der League of Legends World Championship 2020.

Gruppe C und D

Am Samstag folgt Gruppe C mit dem verbleibenden LEC-Teilnehmer Fnaitc. In dieser Gruppe können, theoretisch, noch alle Teams in die K.o-Phase einziehen, stehen sowohl GEN G, LGD Gaming und Fnatic mit zwei Siegen und einer Niederlage da. Lediglich der LCS-Champion, Team SoloMid, ist mit keinem Sieg und drei Niederlagen zum Gewinnen verdammt.