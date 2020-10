Rainbow Six Siege: Das Tachanka Rework ist da!

Es ist endlich passiert! Ubisoft hat jüngst das Tachanka Rework für Rainbow Six Siege vorgestellt. Angekündigt wurde dieses beim diesjährigen Six Invitational.

Die Meme Landschaft von Rainbow Six Siege wäre bei Weitem nicht so bunt, ohne den bisher nutzlosen Spetsnaz-Operator. Trotz massiver Rüstung und stationärem Maschinengewehr war der Verteidiger im Taktikshooter völlig fehl am Platz. Das soll sich durch die Überarbeitung nun ändern.