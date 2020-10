FC Bayern München: PSV Eindhoven hat offenbar Kaufoption bei Fein

Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselte vor wenigen Tagen auf Leihbasis zur PSV Eindhoven in die Niederlande. Laut Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll Fein "in einer sehr interessanten Liga den nächsten Schritt machen." Der Rekordmeister sei davon überzeugt, dass Fein in Eindhoven eine Führungsrolle einnehmen werde.