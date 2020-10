Jadon Sancho nach Party wieder im Kader von England - Abraham, Chilwell auch zurück

Nach ihrer Denkpause beim 3:0-Testspielsieg der englischen Nationalmannschaft in London gegen Wales kehren der Dortmunder Jadon Sancho sowie Ben Chilwell und Tammy Abraham (beide FC Chelsea) wieder in den Kader von Trainer Gareth Southgate zurück.

In der Nations League will der 50-Jährige nicht auf die drei Profis verzichten. Schon am Sonntag (18.00 Uhr) geht es in einer Neuauflage des Spiels um Platz drei bei der WM 2018 in Russland gegen den Weltranglistenersten Belgien um eine Vorentscheidung. Bei einem Sieg im Wembleystadion wäre den Gästen der Gruppensieg nur noch schwer zu nehmen.