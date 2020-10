Anzeige

Bundesliga: Die größten Talente mit Musiala, Wirtz und Schalke-Duo Die größten Talente der Bundesliga

Florian Wirtz (li.), Jamal Musiala (re.) und Luca Netz zählen zu den besten Talenten ihres Jahrgangs © Marc Tirl/Getty Images/Imago

M. Löhn

Der Guardian veröffentlicht jedes Jahr eine Liste mit den 60 besten U18-Talenten. Auf dieser Liste stehen 2020 unter anderem sieben Spieler von Bundesligavereinen.

Der englische Guardian hat seine alljährliche Liste mit den 60 besten U18-Talenten der Welt veröffentlicht.

In der Vergangenheit fand man auf dieser Liste beispielsweise Leipzigs Dayot Upamecano (2015) oder den ehemaligen Leverkusener Kai Havertz (2016) und auch in diesem Jahr sind wieder einige Spieler von Bundesligaklubs vertreten.

Der Verein mit den meisten Top-Talenten im Jahrgang 2003 ist wenig überraschend der FC Bayern mit drei Spielern. Aber auch Schalke 04 kommt auch zwei Nennungen. Hinzu kommen je ein Spieler von Bayer Leverkusen und Hertha BSC.

SPORT1 stellt die sieben Spieler von deutschen Vereinen vor, die es auf die Liste geschafft haben.

Luca Netz (Hertha BSC)

Luca Netz (re.) mit seinem Förderer Bruno Labbadia

Luca Netz ist ein ganz besonderes Talent, denn er bekleidet eine Position, die in Deutschland häufig als neuralgische Stelle ausgemacht wird. Er ist Linksverteidiger und sein Potenzial ist auch dem DFB nicht verborgen geblieben. Netz erhielt im August 2020 die Fritz-Walter-Medaille in Bronze für die besten U17-Spieler des Landes. Der gebürtige Berliner hat zwar bisher kein Bundesligaspiel bestritten, trainiert aber regelmäßig bei den Profis mit und stand bereits zweimal im Kader. Netz ist ein sehr athletischer Spieler, der gefährliche Flanken in den Strafraum schlägt. Sein Bundesligadebüt scheint nur eine Frage der Zeit.

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Florian Wirtz avanciert in der neuen Saison zum wichtigen Stammspieler bei Bayer Leverkusen

Der wohl bekannteste und am weitesten entwickelte Spieler dieser Liste ist Florian Wirtz. Der offensiv vielseitig einsetzbare Mittelfeldakteur hat bereits zehn Bundesligaspiele für Bayer Leverkusen absolviert, dabei ein Tor erzielt und einen Treffer vorbereitet. Durch sein Tor gegen den FC Bayern wurde er zum jüngsten Bundesligatorschützen aller Zeiten. Außerdem stand er auch im DFB Pokal und in der Euro League schon auf dem Platz. Wirtz wurde mit der goldenen Fritz-Walter-Medaille 2020 ausgezeichnet. Die Vergleiche zu Kai Havertz liegen nahe und sind auch nicht unberechtigt. Denn Wirtz ist wie Havertz ein technisch sehr versierter offensiver Mittelfeldspieler, der Torgefahr ausstrahlt. Lediglich die 14 Zentimeter Größenunterschied führen zu einer anderen Spielweise. Wirtz kann seinen Körper nicht so einsetzen wie Havertz und profitiert stattdessen von seiner höheren Beweglichkeit.

Ardy Mfundu (Schalke 04)

Ardy Mfundu im Trikot der belgischen U16-Nationalmannschaft

Ardy Mfundu ist Berlgier und fand über den KV Mechelen und Club Brügge zu S04. Der U17-Nationalspieler Belgiens ist ein physisch sehr präsenter Innenverteidiger. In diesem Sommer stieg er von der U17 in die U19 Schalkes auf. Sein größtes Problem momentan sind Verletzungen, wegen denen er schon zwei Operationen über sich ergehen lassen musste. Sein Zwillingsbruder Jordy spielt ebenfalls für Schalke.

Juan Ignacio Cabrera (Schalke 04)

Juan Ignacio Cabrera in einem A-Jugend-Bundesligaspiel für den FC Schalke 04

Juan Ignacio Cabrera ist gebürtiger Uruguayer, lebt aber schon seit seinem zwölften Lebensjahr in Deutschland. Der klassische Zehner kam aus der Jugend von Preußen Münster zu den Königsblauen. Er zeichnet sich durch hohe Passqualität und kluge Laufwege zwischen den Linien aus. Sein Vorbild ist Uruguay-Legende Diego Forlán. Er hat sich schon festgelegt, für die Nationalmannschaft Uruguays spielen zu wollen. "Ich habe uruguayisches Blut, ein uruguayisches Herz. Ich fühle mich uruguayisch, nicht deutsch", sagte er dem uruguayischen Radiosender sport890.

Liam Morrison (FC Bayern)

Liam Morrison (li.) ist ein moderner Innenverteidiger

Der FC Bayern forciert seine Bemühungen auch um ausländische Talente immer weiter. So verpflichtete der Rekordmeister mit Liam Morrison 2019 einen Spieler aus der Jugendakademie von Celtic Glasgow, über den sein Jugendtrainer Brian McLaughlin der schottischen Sunday Post sagte: "Ich glaube, ihre Akademiemitarbeiter haben ihn mit Mats Hummels in Verbindung gebracht und ich glaube, das ist ein guter Vergleich." Weiter beschrieb McLaughlin Morrisons Stärken so: "Du hast einen Innenverteidiger, der sich sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite wohlfühlt und die Fähigkeit besitzt, einen Mann aussteigen zu lassen, wenn es nötig ist."

Torben Rhein (FC Bayern)

Torben Rhein ist Kapitän der U19 des FC Bayern

Torben Rhein ist Gewinner der silbernen Fritz-Walter-Medaille 2020. Er ist Kapitän der U19 des FC Bayern und absolvierte bereits ein Spiel für die Münchener Zweitvertretung in der dritten Liga. Der gebürtige Berliner ist ein klassischer Spielmacher, der über herausragende Technik verfügt und ein sehr gutes Auge hat. Seine Größe von nur 1,73 Metern führt derweil zu körperlichen Nachteilen, die er aber zumeist durch fußballerische Klasse wettmacht. Rhein durchlief alle Jugendnationalmannschaften seit der U15 und trug dabei häufig die Kapitänsbinde.

Jamal Musiala (FC Bayern)

Jamal Musiala nach seinem Tor gegen Schalke 04, das ihn zum jüngsten Bundesligatorschützen des FC Bayern machte

