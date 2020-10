Hall of Fame 2020: Völler, Fischer, Ballack, Möller, Vogts aufgenommen

Hall of Fame: Diese fünf Legenden sind neu dabei

Die Hall of Fame wird um einen Jahrgang erweitert. Zu den Neuzugängen zählen unter anderem Rudi Völler und Michael Ballack. Ein früherer Schalker sorgt für eine Premiere.

Die Hall of Fame des deutschen Fußballs ist zum zweiten Mal seit ihrer Gründung erweitert worden.

Fünf legendäre deutsche Ex-Spieler wurden am Freitag neu in die Ruhmeshalle aufgenommen: Der Jahrgang 2020 besteht aus Rudi Völler, Klaus Fischer, Michael Ballack, Andreas Möller und Berti Vogts.

Ausgewählt wurde das namhafte Quintett wie schon die bisherigen Mitglieder der Hall of Fame auf Initiative des Deutschen Fußballmuseums von führenden Sportjournalisten des Landes.

"Der dritte Jahrgang der Hall of Fame knüpft nahtlos an die ersten beiden Jahrgänge an", sagte Manuel Neukirchner, Direktor der DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum und Initiator der Hall of Fame. "Wir haben wieder fünf herausragende Persönlichkeiten des deutschen Fußballs, die alle für kollektive Fußball-Momente stehen."

In Frage kommen für die Hall of Fame deutsche Persönlichkeiten aus dem Männer- und Frauenfußball von 1900 bis heute, die ihre Karriere mindestens fünf Jahre beendet haben müssen.

Zu berücksichtigen waren bei der Auswahl insbesondere herausragende Leistungen in der Nationalmannschaft vor und nach dem Krieg, in der ehemaligen DDR-Auswahl sowie im nationalen und internationalen Vereinsfußball.

Auf Initiative des Deutschen Fußballmuseums haben führende Sportjournalisten die Gründungself der "Hall of Fame" des deutschen Fußballs gewählt. Ende 2018 entstand die erste Elf © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/Imago/Hall of Fame/iStock

Nun wird sie zum zweiten Mal erweitert. SPORT1 zeigt, wer es in die Top-Mannschaft der deutschen Fußball-Geschichte geschafft hat © SPORT1-Montage: Getty Images/Imago

TOR - SEPP MAIER: Gewann mit der deuschen Nationalmannschaft 1974 die Weltmeisterschaft im eigenen Land. "Die Katze von Anzing" ist mit 95 Einsätzen im DFB-Team Rekordhalter unter den Keepern und verbrachte seine gesamte aktive Karriere... © Getty Images

...beim FC Bayern. Dort und auch bei der Nationalmannschaft war er lange Jahre Torwarttrainer, bis er im Jahr 2008 auch seine Trainer-Karriere beendete. Ein mehr als würdiger Torwart in der Hall of Fame. © Getty Images

Anzeige

OLIVER KAHN: Dass Maiers Arbeit als Torwarttrainer beim DFB Früchte trug, sieht man an einem seiner Schützlinge. "Der Titan" wurde 2019 neu in die Hall of Fame des DFB aufgenommen. Sein größtes Turnier bestritt Kahn zweifelsohne 2002 bei der WM in Südkorea © getty images

Durch seine überragenden Leistungen trug er maßgeblich zum Erreichen des Finals bei. Trotz seines Patzers im Endspiel gegen Brasilien wurde Kahn mit dem Goldenen Ball als bester WM-Spieler ausgezeichnet. 86-Mal stand er für die Nationalmannschaft zwischen den Pfosten © getty images

ABWEHR - FRANZ BECKENBAUER: Der "Kaiser" darf natürlich im ersten Hall-of-Fame-Team nicht fehlen. Die Lichtgestalt des deutschen Fußballs führte die Nationalmannschaft 1974 als Kapitän zum Weltmeistertitel © Getty Images

Selbiges gelang ihm 1990 nochmal - dann aber als Trainer an der Seitenlinie. Den Großteil seiner aktiven Spieler-Karriere verbrachte der offensive Libero beim FC Bayern München. Was viele wohl nicht mehr auf dem Schirm haben: Auch beim HSV spielte Beckenbauer von 1980-1982 © Getty Images

Anzeige

ANDREAS BREHME: Einer der Führungsspieler Beckenbauers auf dem Weg zum Titelgewinn 1990 war Andi Brehme. Der beinharte Verteidiger machte seine ersten Schritte als Profi beim 1. FC Kaiserslautern, spielte dann aber auch für den FC Bayern und als einer der ersten deutschen Profis... © Getty Images

... in einer internationalen Top-Liga. Vier Jahre lang schnürte er die Schuhe für Inter Mailand. Unvergessen bleibt sein verwandelter Strafstoß im WM-Finale 1990, der Deutschland zum Weltmeister krönte © Getty Images

PAUL BREITNER: Der charismatische Lockenkopf stand ebenfalls in der Weltmeister-Elf von 1974, zudem gewann er die Europameisterschaft im Jahr 1972. Gleich zweimal spielte er für den FC Bayern München, drei Jahre lang aber auch für die "Königlichen" aus Madrid © Getty Images

Breitner galt stets als Revoluzzer, der viele Dinge in Frage stellte und Auslöser zahlreicher Debatten im und außerhalb des Fußballs war. Nach dem WM-Gewinn überwarf er sich beispielsweise mit Bundestrainer Schön und erklärte seinen Rücktritt, ehe er sieben Jahre später sein Comeback feierte © Getty Images

Anzeige

HANS-JÜRGEN DÖRNER: Hans-Jürgen "Dixie" Dörner war von 1969 bis 1985 fester Bestandteil der Nationalmannschaft der DDR. Bereits mit 18 Jahren wurde der Libero zum ersten Mal berufen - genau 100 Länderspiele absolvierte Dörner für die DDR. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1976 in Kanada © imago

Dörner seine gesamte Laufbahn über für Dynamo Dresden. "Dixie" absolvierte über 200 Spiele für Dynamo - fünf Meistertitel und vier Pokalsiege konnte er mit dem Verein feiern. Als Trainer war Dörner unter anderem bei Dresden und der DFB-Jugend aktiv. Auch bei Werder Bremen und dem FSV Zwickau arbeitete Dörner als Coach © imago

BERTI VOGTS: Hans-Hubert "Berti" Vogts wird 2020 in die Hall of Fame aufgenommen. Er prägte die 70er Jahre als Spieler von Borussia Mönchengladbach und der deutschen Nationalmannschaft wie nur wenige andere und wurde unter anderem fünf Mal deutscher Meister. Seine größten Erfolge waren der EM-Titel 1972 und der WM-Titel zwei Jahre später © Getty Images

Später machte er sich acht Jahre lang als Bundestrainer um den deutschen Fußball verdient. Gekrönt wurden seine Mühen mit dem Gewinn der Europameisterschaft 1996 in England © Getty Images

Anzeige

MITTELFELD - LOTHAR MATTHÄUS: "Loddar" nahm in seiner Karriere als Spieler an gleich fünf Weltmeisterschaften teil und ist mit 150 Länderspielen immer noch Rekordspieler der deutschen Nationalmannschaft. 1990 führte er das DFB-Team als Kapitän zum Weltmeistertitel in Italien © Getty Images

Im selben Jahr wurde er folgerichtig als erster Weltfußballer überhaupt gekürt. Wie Brehme spielte auch Matthäus vier Jahre lang für Inter Mailand, seine prägendste Zeit erlebte er jedoch im Trikot des FC Bayern © Getty Images

WOLFGANG OVERATH: Der Weltmeister von 1974 (r.) darf natürlich nicht Fehlen. Overath nahm an drei Weltmeisterschaften teil (1966, 1970 & 1974). 81 Partien bestritt der Mittelfeldregisseur für die Nationalmannschaft. Am WM-Titel hat Overath als Stammspieler (zwei Tore im Turnier) maßgeblichen Anteil © imago

Seine große Vereinsliebe war und ist der 1. FC Köln. Overath spielte von 1963 bis 1977 für den "Effzeh" - einen Meistertitel und zwei DFB-Pokaltitel durfte er mit Köln feiern. Auch später prägte Overath den Verein: Von 2004 bis 2011 war er Präsident der Geißböcke © imago

Anzeige

MATTHIAS SAMMER: Gewann auf europäischer Ebene sämtliche Titel, die es zu gewinnen gibt: Champions-League-Sieger, Weltpokalsieger, Deutscher Meister. Zunächst für die damalige DDR berufen, lief Sammer nach dem Fall der Mauer für Deutschland auf... © Getty Images

... und wurde mit der Nationalmannschaft 1996 Europameister. Den Großteil seiner Karriere auf Vereinsebene verbrachte "Motzki" bei der Borussia aus Dortmund. Mit den Schwarz-Gelben wurde er als Trainer im Jahr 2002 Deutscher Meister © Getty Images

GÜNTER NETZER: Vielen jüngeren Fußballinteressierten vor allem als TV-Experte in der "ARD" bekannt war Netzer zu seiner aktiven Zeit eine der schillerndsten Figuren der Bundesliga. Der begnadete Mittelfeldspieler gehörte ebenfalls der Weltmeister-Elf von 1974 an. Ein Jahr zuvor wechselte er von Borussia Mönchengladbach zum großen Real Madrid und galt unter anderem wegen seinem extravaganten Lebensstil als einer der einflussreichsten Fußballer seiner Zeit © Imago

MICHAEL BALLACK: Der "Capitano" führte die deutsche Nationalmannschaft jahrelang an - unter anderem beim umjubelten Sommermärchen von 2006. Der dreimalige Fußballer des Jahres feierte außerdem mit dem FC Bayern und Chelsea viele nationale Erfolge - und wurde mit Kaiserslautern Meister. Gehört in der Hall of Fame zum Jahrgang 2020 © Getty Images

Anzeige

ANDREAS MÖLLER: Weltmeister (1990), Europameister (1996), Champions-League-Sieger (1997), UEFA-Cup_Sieger (1993), "Andy" Möller. Gewann neben den internationalen Titeln auch in Deutschland einfach alles. Mit Borussia Dortmund wurde er zwei Mal Meister, den Pokal holte er auch mit Schalke und der Eintracht. Seit 2020 in der deutschen Ruhmeshalle © Imago

FRITZ WALTER: Als Kapitän und Führungsspieler eine der Schlüsselfiguren auf dem Weg zum ersten deutschen WM-Triumph 1954. Auf Vereinsebene hielt er in der Bundesliga dem 1. FC Kaiserslautern jahrelang die Treue und verhalf den Pfälzern zu zwei deutschen Meisterschaften. Insbesondere seine Fähigkeit, ein Spiel "lesen" zu können, machten ihn zu einem der besten Spieler seiner Generation © dpa Picture-Alliance

STURM - GERD MÜLLER: Der "Bomber der Nation" ist bis heute mit unglaublichen 365 Toren der Rekordtorschütze der Bundesliga. Seine Treffer-Quote für den DFB ist sogar noch besser: 68 Tore in 62 Länderspielen! Müller galt als Instinkt-Fußballer, der immer zur richtigen Zeit... © Getty Images

... am richtigen Ort war. Mit den Bayern gewann er dreimal den Europapokal der Landesmeister und mit der Nationalmannschaft den Weltmeister-Pokal 1974. In seiner Karriere wurde Müller insgesamt 18 mal Torschützenkönig in verschiedenen Wettbewerben © Getty Images

Anzeige

UWE SEELER: "Uns Uwe" spielte seine gesamte Karriere beim Hamburger Sportverein. Zu seiner Zeit galt Seeler als der beste Mittelstürmer der Welt. In 476 Spielen für den HSV erzielte er sensationelle 404 Tore © Getty Images

Auch für die Nationalmannschaft gelangen ihm in 72 Spielen beachtliche 43 Treffer, zum ganz großen Wurf reichte es für ihn jedoch nicht. 1966 wurde er im Finale von Wembley Vizeweltmeister, 1970 wurde er mit seiner Mannschaft Dritter © Getty Images

HELMUT RAHN: Aufgrund seiner Führungsqualitäten gab man ihm den Spitznamen "Der Boss". Belegte seinen Ruf mit dem entscheidenden Treffer im WM-Finale 1954 in Bern. Gegen die übermächtig erscheinende Ungarn machte sich Rahn unsterblich © Getty Images

JÜRGEN KLINSMANN: Einer der "Neuzugänge" in der Hall of Fame von 2019. Klinsmann wurde 1990 Weltmeister und 1996 Europameister. In 108 Spielen für Deutschland traf er 47-Mal. Elf Treffer gelangen ihn bei WM-Endrunden. Nur Miroslav Klose (16 Tore) und Gerd Müller (14 Tore) haben mehr auf ihrem Konto © imago

Anzeige

Auch als Nationaltrainer machte sich Klinsmann einen Namen. Nach dem Rücktritt von Rudi Völler und dem enttäuschenden Abschneiden bei der EM 2004 (Aus in der Gruppenphase) schafften "Klinsi" und sein neu zusammengestelltes DFB-Team das "Sommermärchen" bei der WM 2006 in Deutschland © Getty Images

KLAUS FISCHER: Einer der besten Stürmer, die die Bundesliga je erlebt hat. 268 Tore schoss der gebürtige Bayer, der für den FC Schalke, Köln und Bochum auflief, in der Bundesliga. Nur Gerd Müller traf bis 2020 häufiger. Erster Schalke in der Hall of Fame © Imago

Die ganz großen internationalen Erfolge blieben dem WM-Finalisten von 1982 versagt. Seine berühmt-berüchtigten Fallrückziehertore, die ihn weit über die deutschen Grenzen hinaus bekannt machten, sind aber für die Ewigkeit © Imago

RUDI VÖLLER: Es gibt nur einen Rudi Völler - und der gehört seit 2020 zu den Mitgliedern der Hall of Fame. Weltmeister von 1990 und mit Olympique Marseille auch Champions-League-Sieger (1993). War außerdem vier Jahre als Trainer des DFB-Teams tätig und führte die Truppe 2002 bis ins Finale. © Imago

Anzeige

TRAINER - SEPP HERBERGER: Hauptverantwortlich für das "Wunder von Bern", als das das WM-Finale in die Annalen einging, war jedoch Sepp Herberger. Der Trainer der ersten deutschen Weltmeistermannschaft stand für den DFB insgesamt unglaubliche 22 Jahre an der Seitenlinie © Getty Images