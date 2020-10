Formel 1: Mick Schumacher trainiert am Nürburgring - live im Ticker, TV, Stream

Mick Schumacher gibt sein Trainingsdebüt in der Formel 1 © Imago

Mick Schumacher ist in der Formel 1 angekommen und gibt beim Großen Preis der Eifel sein Trainingsdebüt. SPORT1 begleitet die Premiere im LIVETICKER.

Mick Schumacher ist endgültig in der Formel 1 angekommen.

Der Sohn von Michael Schumacher nimmt sein erstes offizielles Formel-1-Training unter die Räder. Im Alfa Romeo des Italieners Antonio Giovinazzi dreht der Ferrari-Junior am Freitag im ersten Freien Training zum Großen Preis der Eifel seine ersten offiziellen Runden in der Königsklasse des Motorsports (Formel 1: Großer Preis der Eifel am Sonntag ab 14.10 Uhr im LIVETICKER).