DFB: Joti Chatzialexiou besorgt über Situation deutscher Talente

"Wenn es zu den Profis geht, achtet ein Trainer ausschließlich auf die Qualität und nicht auf die Nationalität. Um wieder mehr deutsche Spieler in die erste Elf zu bekommen, müssen wir an ihren Fähigkeiten arbeiten", sagte Chatzialexiou der Funke Mediengruppe: "Der Übergangsbereich ist ein sehr spezieller, sehr wichtiger - in dem uns momentan viele Talente verloren gehen."