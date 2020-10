Formel 1: Lewis Hamilton spricht sich gegen neue Strecke in Brasilien aus

Lewis Hamilton ist gegen den Bau einer neuen Strecke in Brasilien © Imago

Die Formel 1 plant den Bau einer neuen Rennstrecke in Brasilien. Lewis Hamilton spricht sich gegen das Projekt aus, da dafür 70.000 Bäume gefällt werden sollen.

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat sich strikt gegen den Bau einer neuen Rennstrecke in Brasilien ausgesprochen.

"Meine persönliche Meinung ist, dass die Welt keine neue Strecke braucht", sagte der Mercedes-Pilot vor dem Eifel-Grand-Prix am Sonntag auf dem Nürburgring (Formel 1: Großer Preis der Eifel am Sonntag ab 14.10 Uhr im LIVETICKER): "Ich denke vor allem, dass es nicht besonders schlau ist, dafür 70.000 Bäume zu fällen, so etwas unterstütze ich auf keinen Fall."