French Open: Iga Swiatek zieht nach Sieg gegen Nadia Podoroska in Finale ein

Swiatek schlug die vier Jahre ältere Qualifikantin in einem einseitigen Halbfinale mit 6:2, 6:1 und ist damit weiterhin ohne Satzverlust im Turnierverlauf. Ihre Gegnerin wird im zweiten Semifinale zwischen Petra Kvitova (Tschechien/Nr. 7) und Sofia Kenin (USA/Nr. 4) ermittelt.

"Ich hätte vor dem Turnier nie gedacht, dass ich es bis ins Finale schaffe", sagte Swiatek. An das größte Match ihrer Karriere am Samstag mochte sie noch nicht denken: "Ich will jetzt erstmal den Halbfinalerfolg genießen."