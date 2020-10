DFB-Pokal, FC Schalke 04: BFV will Schweinfurt statt Türkgücü München

Es ist noch immer unklar, wer in der 1. Runde des DFB-Pokal auf den FC Schalke 04 trifft © Getty Images

Der Pokalstreit zwischen dem BFV und Türkgücü München geht in die Verlängerung. Der Verband ruft ein Schiedsgericht an - das Ziel: Schweinfurt als Schalke-Gegner.

Zu diesem Zweck ruft der BFV außerdem das zuständige Schiedsgericht in Nürnberg an.

Schweinfurt soll als Schalke-Gegner bestätigt werden

Dieses soll, so hofft der Verband, Schweinfurt als Kontrahenten der Schalker für das nun vom DFB auf 3. oder 4. November (16.30 Uhr/Sky) terminierte Pokalduell bestätigen. Drittliga-Neuling Türkgücü fordert den Platz für sich ein. Der BFV hatte aber S05 als Gegner für S04 nominiert - und beharrt weiter unbeirrt auf seiner Verbandsautonomie.

Der BFV habe seit Beginn der Coronakrise im März "immer wieder all die vielschichtigen Interessen in der pandemiebedingt sehr komplexen Themenlage abgewogen" und stets "einen fairen Ausgleich für alle Betroffenen" erreichen wollen, sagte Vizepräsident Reinhold Baier. Das jüngste Urteil des Landgerichts habe dies allerdings "nur teilweise berücksichtigt, weshalb wir nun die nächsthöhere Instanz anrufen". Das zusätzliche Einschalten des Schiedsgerichts sehe die BFV-Satzung "ausdrücklich so vor", betonte Baier.