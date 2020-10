Nations League: Schweiz-Star Shaqiri gegen Deutschland wohl dabei

Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft plant in den Nations-League-Spielen in Madrid gegen Spanien am Samstag und drei Tage später in Köln gegen die deutsche Auswahl (Nations League: Deutschland - Schweiz, Di. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) mit Xherdan Shaqiri. Der frühere Münchner hat laut Schweizer Verband (SFV) nach einem vorangegangenen positiven nun einen negativen Corona-Test abgelegt.