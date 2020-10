Transferweltrekord: Bergen holt Spieler eine Sekunde vor Transferschluss

Der norwegische Fußball-Erstligist Brann Bergen hat die Leihe des Offensivspielers Sander Svendsen vom dänischen Klub Odense BK eine Sekunde vor Ende der Transferfrist am Montag (24.00 Uhr) perfekt gemacht.

Die FIFA bestätigte den Wechsel am Donnerstag nach strenger Prüfung der Unterlagen.

Nach Angaben des SK Brann habe der Klub die notwendigen Papiere am Montag 29 Sekunden vor Mitternacht an den norwegischen Verband (NFF) übermittelt. Weitere 28 Sekunden später, also um 23.59 Uhr und 59 Sekunden seien sie schließlich wie vorgesehen beim Weltverband gelandet.