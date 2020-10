Nationalmannschaft: Löw nominiert Neuhaus für Nations League

Die leicht getrübte Stimmung von Florian Neuhaus nach dem "schönsten Tag" seiner Karriere hellte sich durch die freudige Nachricht von Joachim Löw gleich wieder auf. Nach seinem gelungenen Nationalmannschafts-Debüt wird Neuhaus auch dem Aufgebot für die Nations-League-Spiele in der Ukraine und gegen die Schweiz angehören: Sein Abenteuer geht weiter.

Darauf hatte er schon beim Applaus des Bundestrainers nach seiner Auswechslung am Mittwochabend gehofft, dennoch befand sich der 23-Jährige im leichten Gefühlschaos. Der späte Ausgleich wurmte ihn sichtlich. "Man spielt Fußball, um Spiele zu gewinnen", sagte Neuhaus. Sein Einstand mit einem Tor sei zwar "eine tolle Geschichte gewesen". Aber: "Ich hätte lieber gewonnen."

Mutig, unbekümmert, forsch - Neuhaus' Auftritt in Köln machte Lust auf mehr und begeisterte auch den Bundestrainer. "Florian hatte viele gute Aktionen. Er war sehr ballsicher", lobte Löw.

Von Nervosität war bei Neuhaus nichts zu spüren. Der Profi von Borussia Mönchengladbach forderte immer wieder den Ball und trieb das deutsche Spiel in Abwesenheit zahlreicher Stammkräfte mit seinen Tempoläufen durchs Mittelfeld häufig an.

Neuhaus erfüllt sich einen Traum

Neuhaus empfahl sich für weitere Einsätze im DFB-Team. Die anstehenden Spiele mit Gladbach in der Champions League gegen Inter Mailand und Real Madrid dürften ihn noch einmal voranbringen. "Ich will den Weg weitergehen", sagte er - auch wenn er vor dem Ausgleich zum 2:2 den Ball vor dem eigenen Strafraum an Torschütze Efecan Karaca verlor. "Das war eine blöde Situation. Es hat sich wie ein Foul angefühlt", sagte Neuhaus.