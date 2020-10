Als Thorsten Legat die Buchse bis unter die Achseln zog - Ben Redelings

Best of Bundesliga! SPORT1-Kolumnist Ben Redelings blickt wöchentlich auf die kuriosesten und lustigsten Highlights der Ligageschichte zurück. Heute: Thorsten Legat.

Denn Manager Rudi Assauer hatte in der Sommerpause eine irre Idee entwickelt, die zum großen Paukenschlag wurde.

Möller wechselte vom BVB zu S04

Kein Wunder. Denn auf so etwas Verrücktes muss man auch erst einmal kommen! Assauers Plan: Der BVB-Profi Andreas Möller sollte von Borussia Dortmund zum ewigen Rivalen FC Schalke 04 wechseln.

BVB-Manager Michael Meier meinte damals mit einem verschmitzten Lächeln: "Möller hat mit seinem Berater bei uns um mehr Geld gepokert, gleichzeitig gesagt, er stünde bei einem anderen Klub im Wort. Dann hat er offenbart, dass er nach Schalke gehen will. Wir haben ihm nicht gesagt, dass er bekloppt ist. Aber gedacht haben wir es schon."

Schalke gab Skandal-Kicker Legat 2. Chance

Doch Rudi Assauer hatte noch einen anderen Transfer abgewickelt, der ebenfalls für Aufsehen sorgen sollte. Thorsten Legat kam aus Stuttgart, wo er in Ungnade gefallen war. Weil Legat im Fitnessraum des VfB auf ein Poster, das seinen dunkelhäutigen Mannschaftskollegen Pablo Thiam mit einer Trinkflasche in der Hand zeigt, das Wort "Negersaft" geschrieben hatte, musste er die Schwaben verlassen.

KEVIN-PRINCE BOATENG: Er spielte 2009 bei Borussia Dortmund und von 2013 bis 2015 bei Schalke 04. Zehn Spiele trat er für Dortmund an, 46 für Schalke © Getty Images

ULRICH BITTCHER: Er war zwischen 1983 bis 1987 für Borussia Dortmund aktiv und machte dort 84 Spiele. Von 1975 bis 1983 spielte er für Schalke, wo er 168 mal zum Einsatz kam. Mit Schalke wurde er in der Saison 81/82 deutscher Zweitligameister © Imago

PETER ENDRULAT: Der Keeper spielte 1978 bei Borussia Dortmund, wo er sechsmal den Kasten hüten durfte. Von 1973 bis 1974 stand er bei Schalke 04 unter Vertrag, durfte dort aber lediglich in einem Spiel die Bälle abfangen © Imago

JENS LEHMANN: Von 1988 bis 1998 hütete er 200-mal den Kasten von Schalke 04, von 1999 bis 2003 war er bei Borussia Dortmund 129 mal gesetzt. Mit dem BVB wurde er 2001/02 deutscher Meister. Mit Schalke holte er 1996/97 den UEFA Cup und 1990/91 die Meisterschaft in der zweiten Liga © Getty Images

ANDREAS MÖLLER: 228-mal kam er für Borussia Dortmund zum Einsatz, dort spielte er von 1988 bis 1990 sowie von 1994 bis 2000. Für Schalke 04 machte er von 2000 bis 2003 86 Spiele. Zweimal gewann er mit Schalke den DFB-Pokal. Mit Dortmund gelang ihm unter anderem der Sieg in der Königsklasse und zweimal die deutsche Meisterschaft © Getty Images

... den Rivalen Dortmund hat er in seiner Trainerfunktion kennengelernt. Von 2011 bis 2015 trainierte er die Dortmunder U23 © Getty Images

Das Derby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund steht am Samstag an. Erstmals auf der Bank sitzt Schalke-Trainer David Wagner. Der neue Trainer kennt Schalke bereits als Spieler ... © Getty Images

Da ließ sich Legat nicht lange bitten, schob das Trikot in die Hose und zog diese bis unter die Achseln hoch. Ein Bild für die Götter! Und das dachten sich offensichtlich auch die Verantwortlichen des legendären "Kicker"-Sonderheftes in Nürnberg. Tatsächlich schaffte es genau dieses Foto ins Magazin. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt!

Dumm nur, dass Manager Assauer, als er das Heft drei Wochen später früh morgens in den Händen hielt, nicht viel Sinn für Humor zeigte: "Mensch, Thorsten, was haste jetzt wieder angestellt? 20.000 Mark Geldstrafe, 5.000 Mark in die Mannschaftskasse und noch ein Essen für alle obendrauf." Als Legat einwendete, dass sich das für ihn aber nicht rentieren würde, da er doch nur 1.000 Mark bekommen hätte, schmiss Assauer ihn nicht nur hochkant aus seinem Büro – sondern seinen prall gefüllten Aschenbecher hinter dem verdutzten Legat noch hinterher.