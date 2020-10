Judgment Day! G2 Esports erreicht die K.o.-Phase der Worlds 2020

G2 Esports besiegt Fnatic und gewinnt die LEC-Summer-Playoffs 2020 in League of Legends © Riot Games

Nach zwei dominanten Auftritten sicherte sich G2 Esports vorzeitig die Teilnahme an der Knockout-Stage der League of Legends World Championship 2020.

Make or Break, so lautete die Devise für G2 Esports am heutigen Donnerstag. Entsprechend begann der Worlds-Endspurt mit Gruppe A und somit dem Champion der LEC.