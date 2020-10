FC Liverpool: Jürgen Klopp über ersten Kontakt mit den Reds

Zum fünften Jahrestag als Trainer des FC Liverpool spricht Jürgen Klopp über den ersten Kontakt mit den Reds. Der Schwabe erinnert sich noch gut an den Moment.

Am 8. Oktober 2015 hatte der Deutsche, der vorher den FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund trainierte, seinen Dienst im englischen Nordwesten angetreten.

Klopp von Liverpool-Interesse überrascht

"Ich war komplett in Urlaubsstimmung. Wir waren in Lissabon mit der Familie, beide Söhne waren dabei", sagte er: "Ulla und ich saßen draußen in einem Cafe."