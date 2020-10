FC Bayern: Die Leiharmee mit Cuisance, Fein, Batista Meier Früchtl

FC Bayern verleiht immer mehr Spieler

Jüngstes Beispiel: Michael Cuisance. Der französische Mittelfeldspieler sollte eigentlich an Leeds United verkauft werden. Dieser Deal scheiterte aber aus bislang unbekannten Gründen. Dafür fand sich aber in Olympique Marseille ein Klub, der den 21-Jährigen bis zum Ende der laufenden Saison ausgeliehen hat.

Michael Cuisance, 21 Jahre (Olympique Marseille)

Adrian Fein, 21 (PSV Eindhoven)

Er soll die PSV Eindhoven zusammen mit Mario Götze und vier weiteren deutschen Spielern in dieser Saison zum Titel in den Niederlanden führen. Im Juni nächsten Jahres, wenn sein Leihvertrag ausläuft, wird über seine weitere Zukunft entschieden. Bei seiner Vorstellung dementierte er nicht, dass PSV eine Kaufoption besitzt.

Oliver Batista Meier, 19 (SC Heerenveen)

Beim SC Heerenveen schaffte er sofort den Sprung in die erste Mannschaft und ist mit einem Tor und zwei Vorlagen aus vier Spielen maßgeblich am erfolgreichen Saisonauftakt seines Teams beteiligt.

Lars Lukas Mai, 20 (Darmstadt 98)

Dort gehört er bereits zum erweiterten Kreis der Stammspieler und feierte schon ein persönliches Highlight. In der ersten Pokalrunde beim 1. FC Magdeburg bereitete er das Siegtor in der Verlängerung vor.

Sarpreet Singh, 21 (1. FC Nürnberg)

Beim 1. FC Nürnberg stand er zwar im ersten Spiel in Regensburg in der Startelf, in den darauf folgenden beiden Spielen kam er jedoch erst in der Schlussphase zum Einsatz.