DFB-Team: Löw-Kritik von Lothar Matthäus im Check

Lothar Matthäus wirft Joachim Löw unter anderem taktische Fehler vor. Doch was ist dran an der Kritik? SPORT1-Chefreporter Florian Plettenberg ordnet ein.

So deutlich wurde der Bundestrainer selten kritisiert!

Nach dem 3:3 im Testspiel gegen die Türkei , es war bereits das dritte Unentschieden in Folge, nahm sich Rekordnationalspieler Lothar Matthäus Bundestrainer Joachim Löw zur Brust.

In der Bild polterte der Ehrenspielführer: "Wieder kosteten taktische Fehler von Jogi Löw bei den Einwechslungen den Sieg." Für Matthäus ist auch klar, dass "für Deutschland keiner mehr den Fernseher einschalte, weil "viele Spieler wie Nico Schulz auflaufen, die in ihren Vereinen auf der Bank sitzen".

Der Vorwurf der falschen Wechsel:

Der Vorwurf, dass Löw von außen falsche Impulse setzt, kam bereits nach dem 1:1 in der Nations League gegen Spanien am 3. September auf.

Statt im Schlussdrittel in der Offensive für Entlastung zu sorgen, entschied sich Löw damals für die Einwechslung von zwei Verteidigern. Matthias Ginter kam für Leroy Sané (63.), Robin Koch für Timo Werner (90.+1).

In der Folge herrschte in der DFB-Defensive aufgrund zahlreicher Verschiebungen Unordnung. Konter waren ebenfalls nicht mehr möglich, wodurch die Spanier spät ausgleichen konnten (90.+6).

Am Mittwochabend gegen die Türkei saßen acht Feldspieler auf der DFB-Bank, darunter fünf Verteidiger und drei zentrale Mittelfeldspieler. Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach war noch der offensivste Reservist. Löw konnte also kaum Offensiv-Power einwechseln.

In der 59. Minute kam Hofmann für Draxler, Jonathan Tah durfte sich anstelle des schwachen Antonio Rüdigers beweisen. Zwei Wechsel, die Sinn ergaben. Zu diesem Zeitpunkt stand es 2:1 für Deutschland.

"Wir wollten Rüdiger und Draxler nach der Pause runternehmen, weil sie am Samstag wieder gebraucht werden", erklärte Löw.

In der 70. Minute wurde Robin Gosens für den ebenfalls schwachen Schulz eingewechselt. Der Italien-Legionär leitete die 3:2-Führung von Luca Waldschmidt ein (81.). Dieser positionsgetreue Wechsel war angebracht.

In der 79. Minute kam Mahmoud Dahoud zu seinem DFB-Debüt und ersetzte Torschütze Florian Neuhaus in der Zentrale. Wieder ein Eins-zu-Eins-Wechsel. Es stand 2:2, wenige Minuten später ging die Löw-Elf zum dritten Mal in Führung.