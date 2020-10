Formel 1: Christian Danner sieht Mick Schumacher 2021 bei Alfa Romeo

Mick Schumacher wird 2021 sein Debüt in der Formel 1 feiern - davon geht Christian Danner aus. Der Experte sieht Schumacher im Alfa Romeo - mit einem prominenten Teamkollegen.

Mick Schumacher gibt am Freitag auf dem Nürburgring sein Trainingsdebüt in der Formel 1 (Formel 1: Großer Preis der Eifel am Sonntag ab 14.10 Uhr im LIVETICKER).