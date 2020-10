Gareth Southgate hat Zirkus um englische Nationalmannschaft satt

In der englischen Nationalmannschaft kommt es erneut zu Verstößen gegen die Corona-Regeln. Trainer Gareth Southgate hat genug von den Undiszipliniertheiten.

Bei der Pressekonferenz der Three Lions vor dem Testspiel gegen Nachbar Wales (England - Wales am Do. ab 21.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) kritisierte der Nationaltrainer seine Mannschaft und sprach von einem "Zirkus".