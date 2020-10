WWE NXT: Durchkreuzt Verletzung großen Plan mit Ridge Holland?

Holland, unter seinem bürgerlichen Namen Luke Menzies früher Rugby-Profi in der Heimat England, stand am Ende von TakeOver im Mittelpunkt, als er den früheren Champion Adam Cole k.o. geschlagen zum Ring schleppte und wie einen nassen Sack fallen ließ. Es war der Start einer Story, die Holland offensichtlich zum neuen Oberschurken des dritten Kaders neben RAW und SmackDown machen sollte - und wohl auch zum Herausforderer für Champion Finn Balor.

Ridge Holland wird auf Trage abtransportiert

Bei der dieswöchigen TV-Show sollte Holland in der neuen Rolle gefestigt werden: Er besiegte Landsmann Danny Burch und ging danach weiter auf ihn los - was in einer großen Prügelei mündete, in der Burch Hilfe von seinem Partner Oney Lorcan bekam, der die Verhältnisse ausgleichen konnte.