Transfer: Roger Schmidt überzeugt Mario Götze von Wechsel zu PSV Eindhoven

"Hinter jedem Spieler steckt auch ein Mensch. In bestimmten Situationen gibt dann eben auch mal die emotionale Komponente den Ausschlag", sagte Schmidt in der Bild-Zeitung . Der erste Kontakt habe bereits vor etwa acht Wochen stattgefunden.

"Mein Gefühl war, dass er vielleicht nach einem etwas ruhigeren Umfeld suchen könnte, in dem er einfach den Spaß am Fußball zurückbekommt", berichtete Schmidt. ( Presse feiert "Super-Mario" Götze )

"Am Ende war es vielleicht auch ein bisschen Schicksal, dass ihm der Gedanke an das, was ich ihm gesagt habe, zurück in den Kopf gekommen ist und er hier wieder seine Liebe zum Fußball entwickeln kann." (SPORT1-Kommentar: "Man kann Götze nur gratulieren")