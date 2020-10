Transfermarkt: Memphis Depay nach geplatztem Barcelona-Wechsel enttäuscht

Rashica, Depay und Co.: Diese Transfers gingen in die Hose

Der Klubchef erwarte für Januar einen neuen Anlauf Barcas und führte zudem aus: "Ich war von Anfang an ehrlich zu Memphis. Zweimal habe ich mich mit Präsident Bartomeu in Barcelona getroffen und er hat mir gesagt, er sähe nicht, wie der Deal klappen könnte."

Barca-Coach Ronald Koeman habe dem Stürmer "weiter Hoffnung gemacht" und dieser sei bereit gewesen, "Opfer zu bringen". "Heute ist er enttäuscht. Aber nicht wegen Lyon. Eher Richtung Barcelona. Er wird alles tun, um in eine Position zu kommen, in der er im Januar wechseln kann", sagte Aulas.

Depay kam im Januar 2017 für 16 Millionen Euro von Manchester United nach Lyon. In der Vorsaison sorgte er trotz einer schweren Knieverletzung für 15 Tore in 22 Partien. Auch in dieser Spielzeit traf der 26-Jährige in sechs Ligaspielen bereits viermal.