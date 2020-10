Argentinien-Coach Lionel Scaloni begrüßt Verbleib von Lionel Messi in Barcelona

"Seit seiner Ankunft konnten wir ein langes Gespräch führen. Er ist glücklich, hier zu sein. In seinem Klub geht es ihm jetzt gut. Aus der Ferne wollten wir nur, dass alles geklärt ist, dass er spielt und fit ist. Für uns ist es positiv, dass er geblieben ist, denn er konnte sofort spielen, er kennt den Klub. Aber was die Entscheidungen betrifft, so mischen wir uns da nicht ein", so der 42-Jährige.