NHL: Frühe Draft-Picks von Stützle und Reichel erfreuen DEB-Führung

Mit Tim Stützle und Lukas Reichel sind gleich zwei Deutsche in der ersten Draft-Runde ausgewählt worden. Die DEB-Führung zeigt sich mit dem Abschneiden zufrieden.

Während Tim Stützle (Adler Mannheim) von den Ottawa Senators an dritter Stelle ausgewählt wurde, zogen die Chicago Blackhawks Lukas Reichel (Eisbären Berlin) an Nummer 17. Zwei deutsche Draftpicks in der ersten Runde hatte es bis dato noch nicht gegeben.