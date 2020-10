Mario Götze wechselt zu PSV Eindhoven - Felix Passlack bewertet Transfer

Die Spielweise in den Niederlanden würde gut zu Götze passen, glaubt der in der Vorsaison an Fortuna Sittard ausgeliehene Außenverteidiger: "Es wird in Holland mehr Wert auf die Technik gelegt, der Fokus liegt mehr auf der Offensive." (SPORT1-Kommentar: "Man kann Götze nur gratulieren")