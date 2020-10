French Open: Novac Djokovic siegt gegen Carreno Busta und steht im Halbfinale

Bei den US Open war Djokovic im Achtelfinale gegen Carreno Busta disqualifiziert worden, weil er mit einem unkontrolliert verschlagenen Ball eine Linienrichterin am Hals getroffen hatte. Es war Djokovics einzige Niederlage überhaupt in diesem Jahr bei nun 36 Siegen. In Paris hofft der Champion von 2016 weiter auf seinen insgesamt 18. Grand-Slam-Titel, den ersten Satzverlust in diesem Turnier kann er verkraften.