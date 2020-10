1. FC Kaiserslautern: Fans beschäftigen DFB - Saibene freut sich

Weil in Wiesbaden verbotenerweise 400 Lautern-Fans im Stadion waren, ermittelt der DFB. Der neue FCK-Trainer Jeff Saibene freut sich dennoch über die Unterstützung.

Eigentlich sind Gästefans bis zum Jahresende nicht in den Stadien der 3. Liga zugelassen. Doch am vergangenen Montag tauchten dann mehrere Hundert Anhänger des 1. FC Kaiserslautern während des Spiels ihres Vereins beim SV Wehen Wiesbaden auf.

Beim Auswärtsspiel der Roten Teufel standen plötzlich Fans der Pfälzer im Gästeblock der BRITA Arena und bejubelten beim 2:2 den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. 400 der 1390 Zuschauer hatten sich Tickets für den Gästebereich gekauft. Dies war nur möglich, weil nicht alle Dauerkarteninhaber und Mitglieder des SVWW ihre Tickets genutzt hatten. Trotz einer Postleitzahl-Sperre für bestimmte Regionen deckten sich FCK-Fans mit Karten ein.

Fred Kreitlow vom Kontrollausschuss 3. Liga erklärte auf SPORT1 -Nachfrage: "Der SV Wehen Wiesbaden wurde in dieser Angelegenheit um eine Stellungnahme gebeten. Dem Verein wurde dafür eine Frist bis kommenden Montag gesetzt. Abhängig des Inhalts der Stellungnahme wird der Kontrollausschuss über das weitere Vorgehen entscheiden."

Saibene: "Erfreut und überrascht zugleich"

Der neue FCK-Trainer Jeff Saibene, der erst am vergangenen Freitag als Nachfolger des entlassenen Boris Schommers vorgestellt wurde und in Wiesbaden erstmals an der Seitenlinie stand, freute sich über die Unterstützung.