Diese Problemherde bekämpft das IOC, Situation in Belarus, IWF

Thomas Bach gibt sich beim Thema Tokio 2020 weiter zuversichtlich. Doch die Situation in Belarus und im Gewichtheber-Weltverband IWF bereiten dem IOC-Präsidenten Sorge.

Viel Lob für die Olympia-Organisatoren, deutliche Worte in Richtung Belarus und Gewichtheber-Weltverband IWF:

Während Thomas Bach neuneinhalb Monate vor den Sommerspielen in Tokio trotz Corona-Pandemie und millionenschwerem Sparpaket demonstrativ Zuversicht zur Schau stellte, bereiten dem IOC-Präsidenten Berichte über Diskriminierungen in Belarus und beratungsresistente Sportverbände Sorgen.

Umgerechnet 240 Millionen Euro sollen eingespart werden

"Jetzt, da wir in einer COVID-19-Welt leben, müssen wir uns die Frage stellen, ob das glitzernde Event, das wir bisher als normal angesehen haben, noch geeignet ist. Wir sind an einem Wendepunkt angekommen", sagte OK-Präsident Toshiro Mori am Mittwoch.