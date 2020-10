Handball-Bundesliga: SG Flensburg-Handewitt besiegt HSG Nordhorn-Lingen

Flensburg ließ den Gästen in der ersten Viertelstunde viel Raum und lag in der zwölften Minute mit drei Toren zurück. Danach verlor der Tabellenvorletzte den Faden, blieb elf Minuten ohne eigenen Treffer und musste die Gastgeber mit einem 9:0-Lauf davonziehen lassen. Nach der Pause ließ die SG nichts mehr anbrennen und gewann trotz einiger kleiner Wackler in der Abwehr am Ende souverän. (Spielplan und Ergebnisse der Handball-Bundesliga 2020/21)